Як не треба допомагати друзям

Збільшилася кількість випадків, коли "друзі" з Facebook у приватних повідомленнях просять про допомогу. Як правило, фінансову. Жертвою шахраїв став житель Чортківщини.

Чоловікові написав товариш, розповів про проблеми і попросив позичити на кілька днів гроші. Потерпілий повірив і на вказаний банківський рахунок переказав 3800 гривень. Працівники поліції звертаються до усіх користувачів соцмережами бути уважними. Якщо ви отримуєте повідомлення про допомогу, не поспішайте одразу допомагати - зателефонуйте знайомому або спишіться з ним через інші месенджери. Повідомте про ймовірний злам особистої сторінки і заявіть про інцидент кіберполіцейським. Якщо ж доступ до облікового запису втрачено, то негайно попросіть друзів повідомити адміністрацію Facebook, що вашу сторінку зламали. Для цього: в шапці сторінки натисніть три крапки й виберіть пункт "Отримати підтримку або поскаржитися на профіль"; натисніть "Я хочу допомогти"; натисніть "Мій обліковий запис зламано".