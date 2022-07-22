Як впо морили голодом дитину

Батьки малечі прибули до Тернополя з Харкова. Як з’ясувалося, дитина народилася з вагою три з половиною кілограми, а через два тижні під час огляду педіатра з’ясувалося, що маля втратило вагу.

Про це лікарка повідомила соціальні служби. Від них надійшло повідомлення до поліції. Немовля було вилучено та доправлено до обласної дитячої лікарні, де досі перебуває під наглядом лікарів. Щодо батьків розпочато кримінальне провадження за статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) ККУ. Триває досудове розслідування.