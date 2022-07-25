Можна отримати безкоштовну консультацію від фахівців з Інституту серця

29 липня кваліфіковані спеціалісти з Інституту серця Міністерства Охорони Здоров'я України їдуть у Тернопільську міську дитячу лікарню, аби проконсультувати Вас з питань кардіології, інтервенційної кардіології, інвазивної електрофізіології, рентгендоваскулярної діагностики та лікування ,хірургії серця і магістральних судин, судинної хірургії, трансплантології і поєднаних галузей та медичної реабілітації. У такий складний час у вас є можливість у Тернополі пройти консультацію у найкращих фахівців України. Для запису телефонуйте за номером телефону: +380962081722.