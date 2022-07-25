Відійшла у засвіти легендарна зв'язкова УПА

Про смерть жінки 24 липня повідомили її онуки Тарас Демчук і Роман Василик. Горчинська мала позивний "Домовина". Учасниця Норильського повстання. Ванда Демчук (Горчинська) народилася в місті Копичинці Гусятинського району на Тернопільщині.

В ОУН вступила у 18 років. Вона працювала зв'язковою, друкаркою, медсестрою. Зв'язкову заарештували та засудили у 1946 році. Вона отримала 15 років таборів. Відбувала покарання у таборах Дудінки, Норильська, Тайшета та у Мордовії. У 1953 році брала участь у Норильському повстанні. Зверніть увагу! Норильське повстання – повстання політичних в'язнів Норильського концтабору, яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953 року. У 2018 році Горчинська отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Лише 5 липня їй виповнилось 98 років. За матеріалами 24 каналу.