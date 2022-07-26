Шахраї "наколядували" на понад 100 тисяч гривень за вихідні

За минулі вихідні до поліцейських звернулися четверо осіб, котрі стали жертвами так званих банківських шахрайств. Зловмисники під різними приводами видурили у потерпілих загалом понад сто тисяч гривень.

Житель обласного центру втратив понад 68 тисяч гривень. Зі слів потерпілого, йому зателефонувала невідома особа, представилася співробітником служби безпеки фінустанови і шахрайським способом заволоділа грошима, які були на банківській картці. 20 тисяч гривень зникли з рахунку жителя Чортківського району. Чоловік навіть не зрозумів за яких обставин зловмисники здійснили декілька платежів з його картки. Поліцейські з’ясовують обставини. Серед потерпілих від такого шахрайства - жителі Ланівців та Тернополя. За усіма фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 190 ККУ. Як не стати жертвою банківських шахраїв? Не довіряйте зловмисникам, котрі вам телефонують і називаються банківськими працівниками. Ніколи і нікому не повідомляйте даних вашої банківської картки чи смс-повідомлень, які надійшли на ваш телефон. Якщо вас хвилює, чи все гаразд з вашими коштами - зателефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або ж підіть до найближчого відділення.