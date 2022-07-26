Пенсіонери можуть отримати допомогу від ООН

Днями Мінсоцполітики оголосило, що біля 65 тисяч українських пенсіонерів, які не отримали статус внутрішньо переміщених осіб, можуть розраховувати на грошову допомогу від міністерства та ООН.

Марина Лазебна, міністерка соціальної політики, повідомила, що Управління ООН у справах біженців отримало списки літніх українців, які подали заявки про допомогу на платформі єДопомога, і не мають статусу ВПО. Тож ті, хто подав заявку, найближчим часом отримають по 2200,00 грн протягом трьох місяців. Сумарно пенсіонери отримають по 6600,00 грн. Хто отримає допомогу В першу чергу виплати від ООН будуть нараховані особливо вразливим категоріям людей, які перебувають на деокупованих, окупованих територіях та в регіонах, у яких ведуться бойові дії. Це пенсіонери, які не мають статус ВПО, але постраждали від війни і потребують підтримки. Щоб отримати допомогу, літні люди мали залишити спеціальну заявку на виплати через платформу єДопомога. Чи можна ще отримати допомогу Так. Залишити заявку на допомогу від міжнародних організацій можливо через єДопомогу. Після заповнення заявки, Мінсоцполітики проводить верифікацію ваших даних, використовуючи інформацію з державних реєстрів та бази даних. Після цього інформацію про вас надсилають на розгляд міжнародних організацій. Рішення щодо надання допомоги пенсіонерам та сум виплат приймають самі організації. Джерело: https://times.zt.ua/dopomoha-vid-oon-komu-z-pensioneriv-narakhovuiut-vyplaty/