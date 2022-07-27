Увага!!! Поліція застерігає від нового виду шахрайства

Кіберполіцейські застерігають краян від нового виду шахрайства – придбання через веб-ресурси так званих інвестиційних пакетів. У Тернопільській області зареєстровано вже декілька фактів, коли люди, побачивши в Інтернеті оголошення про так званий заробіток «не виходячи з дому», реєструвалися на веб-сайтах, купували інвестиційні пакети по сім-п’ятнадцять тисяч гривень, які за двадцять днів мали не тільки окупитися, а й принести чималий дохід.

Проте згодом сайти зникали разом з вкладеними у віртуальні «інвестиції» реальними грошима. Останні повідомлення про випадки таких шахрайств надійшли від жителів Коропецької та Бучацької територіальних громад. Обоє потерпілих купували інвестиційні пакети, одній була поставлена умова, що дохід вона отримає після того, як ставитиме лайки під відео, які надасть веб-ресурс. Жінка каже, що була готова виконати дану умову, проте не довелося, адже сайт зник, і де шукати тепер вкладені п’ятнадцять тисяч гривень – не знає. Поліцейські застерігають краян не вестися на такого роду обіцянки про легке заробляння грошей. Адже нерідко ір-адреси таких ресурсів вказують про їхню іноземну реєстрацію. Тому розслідувати подібні шахрайства непросто. Не ведіться також на пропозицію здійснити реєстрацію за реферальним посиланням, оскільки дана система та обіцяні великі виплати - це найперші ознаки фінансової піраміди.