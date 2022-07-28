Загинув льотчик-герой із Франківщини

З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж Нижньовербізької територіальної громади Івано-Франківської області — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого! Це непоправна втрата для усієї України!
Нагороди Олександра Кукурби:
• звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» (14 квітня 2022) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
• орден Богдана Хмельницького II ст. (6 липня 2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
• орден Богдана Хмельницького III ст. (22 березня 2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Вічного польоту, Олександре! Вічна тобі і світла пам’ять! 27-29 липня оголошено днями жалоби у Нижньовербізькій громаді.