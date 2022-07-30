Завтра стартує вже третя благодійна барахолка (відео)

Ви дуже просили - і ми робимо! Благодійній барахолці бути! Вже в цю неділю 31 липня маєте змогу придбати якусь кльову річ і військовим допомогти. Ви ж пам’ятаєте, що всі виручені кошти ми передаємо на допомогу армії.

Приходьте самі, приводьте друзів, беріть участь як «продавець» і як «покупець», а за поширення інформації - вам окремий плюсик до карми! З кожним разом барахолка набирає обертів - минулого разу чого тільки у нас не було на продаж! І креативні листівки, і іграшки хенд-мейд, і листівки з авторською поезією, і навіть смаколики! Отож, стартуємо о 12 год! Якщо бажаєш принести речі на продаж або ж самій/самому долучитись в якості «продавця», то реєстрація і детальна інформація за номером: 0966555439 (Надія) А гарний настрій нам створить музичка від DJ duo Hopta Відео