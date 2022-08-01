Як шахраї виманюють у жителів тисячі

З кожним днем працівники поліції фіксують все більше шахрайських схем, які пов’язані з банківськими операціями. Від такого виду шахрайства потерпіло двоє мешканців області. Одна з потерпілих, жителька Кременецького району, яка сама позбулася заощаджень, переказавши їх на рахунок афериста. Зі слів потерпілої до неї зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки.

Аферист повідомив про несанкціоноване втручання в систему фінустанови невідомими особами, в результаті чого кошти в небезпеці. Пройдисвіт запевнив власницю карткового рахунку, що гроші можна вберегти, але для цього їй необхідно перерахувати готівку на інший рахунок, після чого вони зарахуються на інший активний рахунок. Краянка це зробила, однак згодом збагнула, що її ошукали. За допомогою звернулася до поліцейських. Ще один факт задокументували поліцейські Тернопільського РУП. Зловмисник запевнив тернополянку, що її електронний гаманець заблоковано й аби його активувати необхідно повідомити персональні дані. Як тільки жінка це зробила, їй прийшло сповіщення про списання грошей в сумі 26000 гривень Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 частини Кримінального кодексу України. Правоохоронці вкотре наголошують місцевим мешканцям, ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особисті дані невідомим. Інформація щодо карткових рахунків вважається конфіденційною, нею повинні володіти лише власники електронних гаманців. Якщо ж ви потерпіли від рук аферистів, не зволікайте, одразу телефонуйте на лінію «102».