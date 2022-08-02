Закарпатець напав на тернополянина

Декілька годин знадобилося співробітникам кримінальної поліції для встановлення місця знаходження зловмисника, який вчинив розбійний напад в центрі Тернополя. До обрання запобіжного заходу його помістили в ізолятор тимчасового тримання відповідно до статті 208 КПК.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них за медичною допомогою з травмою голови та обличчя звернувся 34-річний житель обласного центру. Зі слів чоловіка, на нього напав невідомий, побив та відібрав мобільний телефон. Під час спілкування з потерпілим поліцейські встановили обставини події. З’ясувалося, тернополянин близько 22 години повертався додому і на зупинці громадського транспорту біля залізничного вокзалу очікував маршрутку. Раптово до нього підбіг незнайомець, вдарив в обличчя та витягнув з кишені мобільний телефон. Потерпілому вдалося наздогнати зловмисника, проте той ще більше побив його та зник у невідомому напрямку. Причетним до злочину виявився неодноразово судимий 35-річний житель Ужгорода, який наразі мешкає у Тернополі. Мобільний телефон потерпілого він встиг продати на ринку, поліцейські встановлюють особу покупця. Вирішується питання про оголошення мешканцю Закарпаття підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном, вчинений в умовах воєнного стану) та обрання запобіжного заходу. За скоєне йому може загрожувати до 10 років позбавлення волі.