У застосунку про повітряну тривогу нові сповіщення

truvogaУ застосунку «Повітряна тривога» додали попередження про хімічну та радіаційну небезпеку. Наразі користувачі можуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека. Попередження про вид небезпеки та координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Відтак, для різних типів тривоги створили різні звукові сигнали та алгоритми дій у кожному з випадків. Оновлення вже доступне для користувачів:

iOS https://apple.co/3vujkLd

Android https://bit.ly/3JmeJ3A

Huawei https://bit.ly/3QgpIh5

І пам'ятайте: ворог підступний! Не ігноруйте сигнал про тривогу

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