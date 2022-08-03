У застосунку про повітряну тривогу нові сповіщення

У застосунку «Повітряна тривога» додали попередження про хімічну та радіаційну небезпеку. Наразі користувачі можуть отримувати сповіщення про початок та завершення 5 типів тривог: повітряна тривога, артилерійський обстріл, вуличні бої, хімічна загроза, радіаційна небезпека . Попередження про вид небезпеки та координацію тривог забезпечують чергові ДСНС. Відтак, для різних типів тривоги створили різні звукові сигнали та алгоритми дій у кожному з випадків. Оновлення вже доступне для користувачів:

iOS https://apple.co/3vujkLd

Android https://bit.ly/3JmeJ3A

Huawei https://bit.ly/3QgpIh5

І пам'ятайте: ворог підступний! Не ігноруйте сигнал про тривогу