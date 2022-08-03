Тепер всі пенсійні послуги можна отримати не виходячи з дому

Не обов'язково ходити в держоргани, щоб дізнатися, як отримати пенсійні виплати. Зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на порталі Гід з державних послуг. Потрібні документи:
Пенсійне посвідчення https://bit.ly/3vuJ0Yu
Заміна (переоформлення) пенсійного посвідчення https://bit.ly/3zinkjc
Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування https://bit.ly/3POIWef
Інформація з пенсійної справи https://bit.ly/3BtsBXN
Довідка про перебування на обліку https://bit.ly/3oNFe8J
Довідка про доходи пенсіонера https://bit.ly/3QrXhgD
Довідка про доходи пенсіонера для субсидій https://bit.ly/3BrzsBc
Пенсія
Пенсія за віком https://bit.ly/3vqTJTF
Призначення пенсії за віком на пільгових умовах https://bit.ly/3QdwPa3
Перерахунок пенсії https://bit.ly/3JiHZs9
Зміна способу виплати пенсії https://bit.ly/3cL62DE
Поновлення виплати пенсії https://bit.ly/3cL666m
Виплата пенсії наперед у зв’язку з виїздом за кордон https://bit.ly/3PTSDYI
Пенсія у звя’зку з втратою годувальника https://bit.ly/3zpHgkd
Пенсія за особливі заслуги перед Україною https://bit.ly/3zudyuC
Пенсія за вислугу років військовослужбовців https://bit.ly/3OOXxEY
Інші пенсійні послуги