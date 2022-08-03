Тепер всі пенсійні послуги можна отримати не виходячи з дому

gidiНе обов'язково ходити в держоргани, щоб дізнатися, як отримати пенсійні виплати. Зробити це можна, не виходячи з дому, онлайн на порталі Гід з державних послуг. Потрібні документи:

Пенсійне посвідчення https://bit.ly/3vuJ0Yu

Заміна (переоформлення) пенсійного посвідчення https://bit.ly/3zinkjc

Свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування https://bit.ly/3POIWef

Інформація з пенсійної справи https://bit.ly/3BtsBXN

Довідка про перебування на обліку https://bit.ly/3oNFe8J

Довідка про доходи пенсіонера https://bit.ly/3QrXhgD

Довідка про доходи пенсіонера для субсидій https://bit.ly/3BrzsBc

Пенсія

Пенсія за віком https://bit.ly/3vqTJTF

Призначення пенсії за віком на пільгових умовах https://bit.ly/3QdwPa3

Перерахунок пенсії https://bit.ly/3JiHZs9

Зміна способу виплати пенсії https://bit.ly/3cL62DE

Поновлення виплати пенсії https://bit.ly/3cL666m

Виплата пенсії наперед у зв’язку з виїздом за кордон https://bit.ly/3PTSDYI

Пенсія у звя’зку з втратою годувальника https://bit.ly/3zpHgkd

Пенсія за особливі заслуги перед Україною https://bit.ly/3zudyuC

Пенсія за вислугу років військовослужбовців https://bit.ly/3OOXxEY

Інші пенсійні послуги

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