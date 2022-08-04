На передову відправили мобільний стоматологічний кабінет

3 серпня міський голова Сергій Надал оглянув обладнання та комплектування мобільного стоматологічного кабінету, який поїде на фронт надавати нашим захисникам ургентну стоматологічну допомогу. «Один з наших місцевих виробників – фірма «Галіт», яка займається виробництвом стоматологічного устаткування, сьогодні допомагає реалізувати нам проєкт – мобільну стоматологію на колесах.

Наразі транспортний засіб підготовлений та обладнаний усім необхідним для того, щоб виїжджати на передову і там, у місцях дислокації наших бійців, надавати стоматологічну допомогу. Сподіваємось, мобільний кабінет буде довго служити і допоможе зберегти здоров’я нашим бійцям, які захищають зараз Україну на фронті», – зазначає Сергій Надал. Мобільний кабінет уже обладнали стоматологічною установкою, стерилізаційним відділенням, кондиціонером і усім необхідним для того, щоб проводити терапевтичне та хірургічне лікування у польових умовах. Заплановано обладнати кабінет й устаткуванням для ортопедичної допомоги пацієнтам. Як зазначають на підприємстві, над створенням даного обладнання спеціалісти працювали понад три тижні. І уже цієї п’ятниці заплановано розпочати навчання лікарів, які працюватимуть у мобільному кабінеті, що згодом відправляться на передову.