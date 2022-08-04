Вкрав мед рідний син

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від жителя одного із сіл Монастириської громади про те, що з його будинку викрали близько 25 літрів меду.

За словами потерпілого, вдень його не було вдома, коли повернувся ввечері виявив крадіжку. У протиправному чоловік запідозрив свого 38-річного сина, який проживає у Івано-Франківську. Напередодні він гостював у нього вдома. Чоловік сам намагався зв’язатися з родичем, проте той на зв'язок не виходив. Поліцейські встановили місцеперебування сина потерпілого. Чоловік зізнався, що виніс з будинку батька мед, аби підзаробити. Крадене продав на ринку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Триває досудове розслідування.