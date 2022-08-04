Правоохоронці мають інформацію про замінування в Тернополі

Правоохоронні органи Тернополя отримали інформацію про розміщення ймовірних вибухонебезпечних предметів у тернопільському ЦУМі (бульв. Т. Шевченка, 24) та центральному залізничному вокзалі (Привокзальний майдан, 1). Відтак, на даних об’єктах правоохоронні органи проводять евакуацію людей. Звертаємося до мешканців та гостей громади! Просимо усіх громадян покинути вищезазначені об’єкти та не наближатися до місць їхнього розташування впродовж дня сьогодні, 4 серпня. На місці працюють відповідні служби.