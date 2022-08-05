Як отримати якісний wi-fi в шкільному укритті?

У криття та якісний інтернет стали важливими елементами нашого життя. А навчальний процес не має зупинятися навіть під час війни. До старту навчального року спільно з Міністерство освіти і науки України та телеком-компаніями ми безоплатно надамо необхідну техніку для швидкісного інтернету для дитсадків, шкіл, профтехів, коледжів та університетів. Як долучитися?

Якщо ви представник закладу освіти і бажаєте забезпечити ваше укриття Wi-Fi — подайте заявку https://bit.ly/3zz9jxT. Якщо ви провайдер або соціально відповідальна компанія, ви можете допомогти забезпечити укриття закладів освіти швидкісним інтернетом. Заповнюйте заявку https://bit.ly/3QdlQh0. Згодом створимо дашборд, де в реальному часі можна буде відстежувати кількість заявок. Наразі ми вже маємо перші 2500 роутерів та 1000 модемів, які відправляться до закладів освіти. Продовжуємо залучати технічні компанії та українських інтернет-провайдерів. Створюємо всі умови для безперервної та безпечної освіти.