Сергій Надал: Наші воїни з Тернополя, перебуваючи на фронті, зможуть безкоштовно полікувати зуби

Станом на 161-й день повномасштабної війни Московії проти України, Тернопіль продовжує забезпечувати всім необхідним тернорполян, які воюють на фронті. Також дуже важливий стан здоров’я бійців, їх фізичні кондиції. На фронті дуже бракує лікарів-стоматологів і спеціального обладнання для лікування зубів. Цю проблему намагаються вирішити у Тернополі.

Мобільний стомат-кабінет поїде до тернополян на фронт

3 серпня міський голова Сергій Надал оглянув обладнання та комплектування мобільного стоматологічного кабінету, який поїде на фронт надавати нашим захисникам ургентну стоматологічну допомогу.

«Один з наших місцевих виробників – фірма «Галіт», яка займається виробництвом стоматологічного устаткування, сьогодні допомагає реалізувати нам проєкт – мобільну стоматологію на колесах. Наразі транспортний засіб підготовлений та обладнаний усім необхідним для того, щоб виїжджати на передову і там, у місцях дислокації наших бійців, надавати стоматологічну допомогу. Сподіваємось, мобільний кабінет буде довго служити і допоможе зберегти здоров’я нашим бійцям, які захищають зараз Україну на фронті», – зазначає Сергій Надал.

Що відомо про мобільний кабінет

Це вже шостий медичний автомобіль, який скомплектували для лікування бійців Збройних сил України.

Мобільний кабінет уже обладнали стоматологічною установкою, стерилізаційним відділенням, кондиціонером і усім необхідним для того, щоб проводити терапевтичне та хірургічне лікування у польових умовах.

Заплановано обладнати кабінет й устаткуванням для ортопедичної допомоги пацієнтам. Кожного бійця на фронті будуть лікувати два стоматологи.

Над створенням даного обладнання спеціалісти працювали понад три тижні. І уже цієї п’ятниці заплановано розпочати навчання лікарів, які працюватимуть у мобільному кабінеті, що згодом відправляться на передову.