"Придбав повітря" за сто п'ятдесят тисяч гривень

Чоловік на Чернівеччині вирішив придбати авто, але втратив свої гроші і досі без транспорту. Потерпілий знайшов сайт з оголошеннями про продаж машин з Європи. Продавець з Тернополя зазначав, що привозить потрібну модель за певну оплату. Покупець домовився про зустріч та особисто передав гроші як виявилося згодом, шахраю. Іномарка так і не перетнула український кордон, продавець зник, а з ним і всі кошти - 2000 тисячі доларів та 70 тисяч гривень. Вкотре застерігаємо від подібних дій! Ні в якому разі не переводьте та не передавайте готівку невідомим чи малознайомим людям. Здійснивши передоплату, покупці ризикують втратити гроші і залишитися без покупки. А якщо вона надто дороговартісна - взагалі не варто ризикувати! Варто побачити, що купуєш, а тоді оплачувати.