Цікаве дозвілля для людей поважного віку

tertsntr 08 08 2022r Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.

Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.

У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.

Понеділок, 08 серпня

10:00 – Йога у парку Національного відродження;

11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);

12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор»;

14:00 – Екскурсія у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Вівторок, 09 серпня

11:00 – Психологічний клуб «Психея» тема: «Психологічні ігри»;

12:00 – Похід у ресторан «Шинок»;

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

Середа, 10 серпня

10:00 – Танцювально-рухова терапія (локація – парк ім. Тараса Шевченка, острівець «Чайка»;

11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);

11:00 – Відпочинок у СПА-комплексі «Пляж»;

14:00 – Прийом смаколиків для військових;

14:00 – Відвідування виставки, що приурочена Соломії Крушельницькій (Тернопільський обласний художній музей).

Четвер, 11 серпня

10:00 – Йога у парку Національного відродження;

10:00 – Руханка 60-плюс з тренером з легкої атлетики;

11:00 – Велопрогулянка;

11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий +380982963180);

14:00 – Катання на катамаранах на Тернопільському ставі;

15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».

П’ятниця, 12 серпня

10:00 – Гра у великий теніс «Central Park»;

11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);

12:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6);

14:00 – Майстер-клас з плетіння гачком (кабінет №8).

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