Цікаве дозвілля для людей поважного віку

Відділення денного перебування Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля.
Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом.
У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40.
Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8.
Понеділок, 08 серпня
10:00 – Йога у парку Національного відродження;
11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);
12:00 – Похід в аквапарк «Алігатор»;
14:00 – Екскурсія у Архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.
Вівторок, 09 серпня
11:00 – Психологічний клуб «Психея» тема: «Психологічні ігри»;
12:00 – Похід у ресторан «Шинок»;
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
Середа, 10 серпня
10:00 – Танцювально-рухова терапія (локація – парк ім. Тараса Шевченка, острівець «Чайка»;
11:00 – Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євменова (кабінет №6);
11:00 – Відпочинок у СПА-комплексі «Пляж»;
14:00 – Прийом смаколиків для військових;
14:00 – Відвідування виставки, що приурочена Соломії Крушельницькій (Тернопільський обласний художній музей).
Четвер, 11 серпня
10:00 – Йога у парку Національного відродження;
10:00 – Руханка 60-плюс з тренером з легкої атлетики;
11:00 – Велопрогулянка;
11:00 – Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий +380982963180);
14:00 – Катання на катамаранах на Тернопільському ставі;
15:00 – Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
П’ятниця, 12 серпня
10:00 – Гра у великий теніс «Central Park»;
11:00 – Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
12:00 – Лікувальна фізкультура (кабінет №6);
14:00 – Майстер-клас з плетіння гачком (кабінет №8).