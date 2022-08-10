До п'ятниці ще можна передати посилки захисникам

У п’ятницю, 12 серпня, з центру «Допомога армії від Тернополя» відправляться чергові вантажі у місця дислокації наших військовослужбовців. «Уже цього тижня наші волонтери-водії поїдуть на Київщину, Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

Відповідно, тернополяни, котрі проходять службу за цими напрямками, зможуть отримати передачі від своїх рідних і близьких – повідомив міський голова Сергій Надал. – Для забезпечення перевезень з питань тероборони та допомоги Збройним силам України сьогодні виконком затвердив рішення про виділення 450 л дизельного палива громадській організації «Схід та Захід єдині назавжди»». Нагадаємо, на базі управління соціальної політики працює центр «Допомога армії від Тернополя». Жителі та гості нашої громади, які бажають передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А. Графік роботи центру: понеділок-четвер – 08:00-17:15 год., обідня перерва з 13:00 по 14:00 год.; п’ятниця-субота – 08:00-16:00 год., обідня перерва з 13:00 по 14:00 год.; неділя – вихідний. За додатковою інформацію просимо звертатися за телефоном «гарячої» лінії» +38 (067) 009-15-40.

.