На війні загинув колишній голова селища

09 серпня в зоні бойових дій загинув наш земляк, оператор відділення управління зенітної ракетної батареї однієї із бойових бригад Збройних Сил України, який віддав своє життя в ім’я України – МИРОНЧУК Віктор Павлович .

Віктор МИРОНЧУК, житель смт Скала-Подільська, 1973 року народження, колишній голова селища, за покликом серця в перші дні війни став до лав Збройних Сил України, щоб зі зброєю в руках захищати незалежність, свободу та територіальну цілісність нашої держави. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять тим, хто ціною власного життя та здоров’я захищають нашу державу від російського окупанта. Вічна пам’ять Захиснику України! Героям слава!