На війні загинув колишній голова селища

 

heroy09 серпня в зоні бойових дій загинув наш земляк, оператор відділення управління зенітної ракетної батареї однієї із бойових бригад Збройних Сил України, який віддав своє життя в ім’я України – МИРОНЧУК Віктор Павлович.

Віктор МИРОНЧУК, житель смт Скала-Подільська, 1973 року народження, колишній голова селища, за покликом серця в перші дні війни став до лав Збройних Сил України, щоб зі зброєю в руках захищати незалежність, свободу та територіальну цілісність нашої держави. На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять тим, хто ціною власного життя та здоров’я захищають нашу державу від російського окупанта. Вічна пам’ять Захиснику України! Героям слава!

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню