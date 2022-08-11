Наступна зима буде найскладнішою за всі роки незалежності України. Три сценарії розвитку подій: від найкритичнішого до поганого

Війна – це не лише бої на фронті. Війна – це, коли ворог знищує об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури, провокує дефіцит газу та електроенергії. Робить все можливе, щоб українські міста замерзли.

Очевидно, це добре розуміє українська влада, яка вже почала інформаційно накачувати, що наступна зима буде найскладнішою за всі роки незалежності. І президент, і експерти, і урядовці закликають українців цього опалювального сезону, як ніколи, економити газ та електроенергію. Людей готують до можливих «віялових» відключень світла, до 16 градусів тепла в оселях. Як буде розвиватися ситуація залежить від багатьох фактів, у тому числі й від ситуації на фронті. Але всі розуміють легко не буде.

Сьогодні розглянемо три варіанта розвитку подій взимку 2022-2023 років.

Найкритичніший

Рашисти вже анонсують, що в найближчі місяці будуть обстрілювати ТЕС, електропідстанції, газові родовище, підземні термінали та сховища газу. Їх мета підірвати всю енергетичну систему України. Якщо плани окупантів здійсняться, буде справжня катастрофа. Українські міста замерзнуть. Труби в квартирах полопають, а ті, хто має індивідуальне опалення, не зможе ним користуватись. Банально не буде газу. Українці пам’ятають зиму 2006 року, коли через техногенну аварію, на Луганщині замерзло місто Алчевськ. Від холоду замерзали і розривалися батареї, не було ні електрики, ні тепла, ні газу. Найкритичнішою була ситуація у власників індивідуального опалення. Тоді Алчевську допомагала вся Україна. Цієї зими таким «алчевськом» може стати також вся Україна.

Критичний

Якщо об’єкти енергетичної інфраструктури будуть розбиті частково, наступна зима буде теж критична. Через низькі запаси та високу ціну, газ буде подаватися лише у міста, до сіл газ просто не дій. Сам газ буде низького тиску та з великим відсотком домішків. Це коли чайник кипить через 10 хв, а не через 2. В хід підуть віялові відключення електроенергії, найбільш довготривалі у селах, малих та середніх містах. Окремі міста також можуть повторити долю Алчевська, як це не дивно, особливо на півдні Україні. Південь на кінці всіх мереж газових, електричних, тому, якщо не дай Бог, десь перебивають, то альтернативних джерел постачання там практично нема.

Поганий

Якщо українські армії вдасться відкинути ворога, а бійцям ППО захистити об’єкти критичної інфраструктури тилових міст, зима теж буде складною. Якщо пощастить і зима буде теплою, то можливо великих проблем не буде, але якщо середньодобові температури будуть -10 кілька днів, то треба бути готовим до окремих надзвичайних ситуацій. Наприклад, аварії можуть статися через зниження тиску газу. Тоді про +16 у квартирах, які нам обіцяє влада, доведеться лише мріяти.

Кількість таких надзвичайних ситуацій буде залежати від того, як місцева влада протягом останніх років утримувала енергетичну інфраструктуру.

Що робити

Важко сказати, який варіант найімовірніший. Єдине можна стверджувати, що це буде найскладніша і найважча зима за всі часи Незалежності. Як говорили наші діди – треба готуватися до гіршого.

Треба готуватися до надзвичайних ситуацій. Запасатися теплим одягом, системами альтернативного живлення, зарядженими повербанками, їжею тривалого зберігання – про усе це треба подбати. Краще бути готовим і не використати. Треба закуповувати так звані «буржуйки» і готувати централізовані пункти обігріву, наприклад у діючих укриттях. Створити там запас води, ковдр, теплого одягу та взуття. І найголовніше. Треба збільшувати кількість енергетичних об’єктів, які працюють на альтернативних джерелах енергії. Активно впроваджувати проєкти зеленої енергетики. Переводити котельні, які зараз працюють на дорогому газі, на альтернативні джерела, доступні для того чи іншого регіону. По них теж може бити ворог, але така диверсифікація джерел енергії, принаймні зменшує залежність українських міст від газу. Треба бути готовими. Бо зима – близько. Це вже не вислів з відомого телесеріалу,а реальність українських міст та сіл.