Увага! Попередження про погіршення погодних умов

pohodaУвага! 11 серпня у м. Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий). Повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

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