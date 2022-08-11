Увага! Попередження про погіршення погодних умов

Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення шукає волонтерів Друзі волонтери потрібна ваша допомога на Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі серед аматорів віком від 14 років "LEMON RACE" Локація : Дальній пляж Час на 9.30 год, 06.08.2022. Деталі за...

До Тернополя приїдуть легендарні “PROBASS ∆ HARDI” “Доброго вечора ми з України” трек гурту “PROBASS ∆ HARDI” що облетів весь світ та став символом нашої незламності вже скоро прозвучить у живому виконанні на першому сольному концерті гурту у...

Активісти знову проведуть барахолку з цікавинками Ви дуже просили - і ми робимо! Благодійній барахолці бути! Вже в цю неділю 31 липня маєте змогу придбати якусь кльову річ і допомогти військовим. Ви ж пам’ятаєте, що всі виручені кошти ми передаємо...

В обласній бібліотеці для молоді оголосили літературний конкурс Фанів творчості американського письменника Рея Бредбері запрошують до участі в незвичному літературному конкурсі. До 15 вересня у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді чекатимуть...