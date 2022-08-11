Увага! Попередження про погіршення погодних умов

Увага! 11 серпня у м. Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий). Повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Увага! 11 серпня у м. Києві, західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській та Полтавській областях грози (I рівень небезпечності, жовтий). Повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
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