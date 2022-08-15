У Тернополі чоловік гуляв зі справною гранатою

На території садового товариства, що по вулиці Київській в обласному центрі, співробітники Тернопільського районного управління поліції під час патрулювання виявили у 68-річного чоловіка предмет, схожий на гранату.

Під час огляду небезпечного предмета з’ясувалося, що він був із запалом, отже, в будь який момент при необережному поводженні міг детонувати. Зловмисник, в руках котрого опинилася граната, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили небезпечний предмет, а чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК. Після оголошення підозри за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) Кримінального кодексу зловмисникові обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.