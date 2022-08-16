Безжальна війна забирає молодих та найкращих

Груз 200 у вівторок. Життя таке коротке... 19 років... І все зупинилось. Залишався місяць армії. З першого дня оброна Києва.Харків, Суми, Донбас... І під Малинівкою в окоп прилетіла ракета... Зустрів гарнющу тернополяночку, мріяв про доньку...

Дякую за ці 5 днів до... Була можливість виїхати, та Владислав відповів, що буде йти до кінця. Вивезти сестричку щоб ще за це не переживати.Нема гіршого-ховати дітей! Свого Героя зустрічаю в труні…усім жінкам бажаю дочекатися живими своїх рідних та обійняти! Написала на своїй сторінці у фейсбуці мати молодого героя Владислава Ратниченка, який загинув на Донеччині. Відео Владислава