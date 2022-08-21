Працівниця закладу харчування обікрала клієнтку

62-річна тернополянка спокусилася на чуже майно. До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька села Настасів Тернопільського району .

Зі слів потерпілої, вона залишила у закладі громадського харчування в Тернополі біля автовокзалу свій рюкзак з особистими речами та грошима. Коли ж через декілька хвилин повернулася, то працівниця закладу сказала, що нічого не бачила. Поліцейські, переглянувши відео з камер спостереження, встановлених у кафе, з’ясували, що саме працівниця спокусилася на рюкзак з чужим майном – забутий наплічник вона заховала у комірці, а потерпілу обманула. Відомості за фактом крадіжки поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.