Скільки дають за поцуплений телефон під час воєнного стану?

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жительки обласного центру про крадіжку мобільного. Зі слів заявниці, викладаючи товар в магазині, де вона працює, свій мобільний залишила на блоках з водою.

Коли згадала - гаджета вже не було. У ході оперативних заходів розшуківці встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився житель міста Ланівці, 2000 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.