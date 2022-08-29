У Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою-захиснику Ігорю Мельнику

28 серпня на фасаді будинку на вул. Михайла Вербицького, 12 у Тернополі відкрили меморіальну таблицю Герою російсько-української війни, почесному мешканцю м. Тернополя, воїну-добровольцю, розвіднику Ігорю Мельнику. До урочистого відкриття та освячення пам’ятної дошки долучився і міський голова Сергій Надал спільно з духовенством, родичами, друзями, сусідами та побратимами Ігоря Мельника.

«Був цвітом нації, а тепер став її ангелом-охоронцем», – такі слова друзі й знайомі присвячують Ігорю Мельнику, відважному оборонцю української державності від московського агресора. Після початку повномасштабного вторгнення московитів, він залишив успішний бізнес та добровольцем пішов захищати Батьківщину. Та, на жаль, загинув у запеклому бою з рашистами під Запоріжжям, – розповідає Сергій Надал. – Ігор був справжнім розвідником, який завжди був попереду. Він жив як Герой та загинув як Герой. За свою, за нашу Україну. Світла пам’ять і вічний спокій Герою. Герої не вмирають! Слава Україні!». До слова, Указом Президента України від 1 липня 2022 року Ігоря Мельника нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Нагадаємо, Ігор Мельник загинув 29 травня 2022 року поблизу села Ольгівське Запорізької області під час виконання бойового завдання, де у результаті артилерійського обстрілу отримав поранення несумісне із життям.