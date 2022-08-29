Увага! Зміна в розкладі руху поїздів

У результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту і, відповідно, затримка низки поїздів. На ділянці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.
Якщо ви очікуєте свого рейсу на одному зі вказаних вокзалів, уважно слухайте оголошення диктора: Укрзалізниця вже організовує додаткові електрички на ділянці Тернопіль-Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів-Шепетівку-Здолбунів та затримаєттся в дорозі.