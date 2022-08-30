Археолог постачав контрабанду у Польщу

Сергій Надал: Тернополі продадуть з аукціону старий радянський літак та куплять армію дронів для ЗСУ Депутати міської ради Тернополя підтримали ініціативу міського голови та прийняли рішення продати з аукціону памґятник у вигляді радянського літака «МІГ-17», який розміщувався на масиві «Східни»...

Тернополян залучають до корисних покупок Благодійна барахолка повертається! Вже в неділю 21 серпня маєте змогу придбати якусь кльову річ і цим самим зробити корисну справу! Адже цього разу всі виручені кошти ми передамо родинам захисників...

Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення шукає волонтерів Друзі волонтери потрібна ваша допомога на Змагання з велосипедного спорту крос-кантрі серед аматорів віком від 14 років "LEMON RACE" Локація : Дальній пляж Час на 9.30 год, 06.08.2022. Деталі за...

До Тернополя приїдуть легендарні “PROBASS ∆ HARDI” “Доброго вечора ми з України” трек гурту “PROBASS ∆ HARDI” що облетів весь світ та став символом нашої незламності вже скоро прозвучить у живому виконанні на першому сольному концерті гурту у...