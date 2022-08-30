Тернополян та гостей міста запрошують долучитися до безкоштовного навчання

Безкоштовно тут будуть навчати IT спеціальностям та робочим професіям, українській та англійській мовам, надавати психологічну та емоційну підтримку, а ще допомагатимуть у освоєнні найзатребуваніших серед роботодавців навичок .

Проєкт Освітній Хаб Тернопільщини реалізується ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» в межах проєкту «Трамплін до рівності», що імплементується Фондом ООН у галузі народонаселення, UNFPA у партнерстві з Офісом Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та БО «Бітрут Академія» за фінансової підтримки Швеції. «Освітній Хаб Тернопільщини реалізовуватиме концепцію Навчання Впродовж Життя (Life Long Learning) на території всієї області» – повідомила директор Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації Ольга Хома: «Тому, саме наш департамент буде опікуватись розвитком цього проєкту на благо всіх, хто наразі мешкає в області». До співпраці запрошують громадські організації, психологів, освітні установи! Сайт мережі Українських Освітніх Хабів: www.eduhub.org.ua Телеграм-канал Освітнього Хабу Тернопільщини: https://t.me/osvitniyhubternopil Адреса: 46000 Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Руська, 17, 2 поверх, 12 ауд. (в приміщенні Тернопільського кооперативного фахового коледжу).