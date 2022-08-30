Центр зайнятості запрошує на цікаві курси для освітян

1 вересня – День знань. В Україні працює майже 800 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців закладів освіти. Вони виховують мільйон дошкільнят, навчають п’ять мільйонів школярів, викладають майбутній фах трьом мільйонам студентів. Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості понад 100 вакансій у сфері освіти .

На 29 серпня 2022 року актуальними є більше 50 пропозицій роботи, а саме: вихователь; помічник вихователя; керівник музичний; майстер виробничого навчання; викладачі закладів вищої освіти та професійно-технічних закладів освіти; вчителі: початкових класів, інформатики, української мови і літератури, фізики, англійської та польської мови, музики, християнської етики, трудового навчання та фізичної культури; асистент вчителя. Зарплата у цих вакансіях – до 10 тис. грн.

Такі фахівці потрібні у закладах освіти Бережанщини, Борщівщини, Бучаччини, Гусятинщини, Заліщанщини, Збаражчини, Козівщини, Кременечини, Чортківщини, Теребовлянщини, колишнього Тернопільського району та м. Тернопіль.

Аби набути додаткових компетентностей за спрямуванням служби зайнятості освітяни зі статусом безробітного можуть підвищити свою кваліфікацію за напрямами: «Іноземні мови (англійська, німецька (польська) мова)» (термін навчання 1,7 міс.), «Комп’ютерні інформаційні технології (англійською мовою)» (1,7 міс.) - в Західноукраїнському національному університеті.