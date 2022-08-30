Центр зайнятості запрошує на цікаві курси для освітян

1 вересня – День знань. В Україні працює майже 800 тисяч педагогів, вихователів, майстрів виробничого навчання, науково-педагогічних працівників і управлінців закладів освіти. Вони виховують мільйон дошкільнят, навчають п’ять мільйонів школярів, викладають майбутній фах трьом мільйонам студентів. Цьогоріч роботодавці Тернопільщини подали в службу зайнятості понад 100 вакансій у сфері освіти.
На 29 серпня 2022 року актуальними є більше 50 пропозицій роботи, а саме: вихователь; помічник вихователя; керівник музичний; майстер виробничого навчання; викладачі закладів вищої освіти та професійно-технічних закладів освіти; вчителі: початкових класів, інформатики, української мови і літератури, фізики, англійської та польської мови, музики, християнської етики, трудового навчання та фізичної культури; асистент вчителя. Зарплата у цих вакансіях – до 10 тис. грн.