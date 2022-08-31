Увага! Буде запроваджено нову схему руху

До уваги водіїв! З 1 вересня (орієнтовно з 09:00 год.) на перетині вулиць Івана Мазепи–Дружби–Чумацька–дамба Тернопільського ставу запрацює нова схема організації дорожнього руху – перехрестя з круговим рухом.

Звертаємо увагу, що на даному перехресті перевага надаватиметься транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Про наближення до перехрестя з кільцевим рухом водіїв інформуватимуть відповідні дорожні знаки та дорожня розмітка. До слова, надалі такі транспортні розв'язки з перевагою руху тих транспортних засобів, хто на «кільці», будуть поступово впроваджуватися й на інших перехрестях у Тернополі, зокрема – в районі так званої «Рогатки» та на перетині вулиць Лесі Українки – Слівенька.