Заплатив за любощі двадцять п'ять тисяч

Поліцейські підозрюють у крадіжці раніше судиму хмельничанкуі. Зловмисниця, відпочиваючи у готелі з новим знайомим, обікрала його на майже 25 тисяч гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від жителя Бучача. Молодий чоловік розповів, що, під час відпочинку в готелі з дівчиною, з якою познайомився на залізничному вокзалі, остання обікрала його. З’ясувалося, поки молодик спав, зловмисниця перекинула з його банківських карток на свій рахунок майже 15 тисяч гривень, та ще й прихопила дорогий смартфон. Розшуківці встановили особу зловмисниці. Нею виявилася раніше судима жителька Хмельниччини, 1996 року народження.