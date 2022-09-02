Відбулося спецпогашення марки з легендарним песиком Патроном

Сьогодні відбулось спецпогашення нової поштової марки «Пес Патрон». Зробили це символічно на базі Головного управління ДСНС України у Тернопільській області. Це перша благодійна марка, яку випустила «Укрпошта».

Аркуш налічує 8 марок із зображенням життя собаки-розмінувальника Патрона. «Ця марка дійсно особлива серед усіх інших. Перш за все місією, яку вона несе – допомога нашим розмінувальникам звільнити Україну від небезпечних предметів. Віримо, що це станеться якнайшвидше. Ця марка, певним чином, стане ще й екскурсоводом в історію російсько-української війни й розкаже майбутнім поколінням, що в лавах наших військових був ось такий песик Патрон, який допомагав нашим саперам розміновувати Україну», - сказав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. З продажу марки «Укрпошта» сподівається зібрати понад 1 мільйон євро. За ці кошти придбають машину для розмінування, щоб швидко розмінувати великі території України. Окрім цього, кошти, які залишаться після покупки спеціального автомобіля, планують передати на підтримку притулків для тварин.