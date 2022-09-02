На Тернопільщині загинув переселенець з Миколаєва

dtpp1 вересня на автодорозі в селі Колодно Збаразької територіальної громади Тернопільського району відбулось зіткнення двох легкових автомобілів «BMW» та «Volkswagen».

Прибувши на місце події, черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3 за допомогою рятувального спорядження деблокували (врятували) водія, жителя м. Миколаїв, 1989 року народження, з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікувальному заклад

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