На Тернопільщині загинув переселенець з Миколаєва

1 вересня на автодорозі в селі Колодно Збаразької територіальної громади Тернопільського району відбулось зіткнення двох легкових автомобілів «BMW» та «Volkswagen».
Прибувши на місце події, черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3 за допомогою рятувального спорядження деблокували (врятували) водія, жителя м. Миколаїв, 1989 року народження, з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, від отриманих травм чоловік помер у лікувальному заклад