Муніципальною інспекцією виявлено вісім фактів спалювання різного типу відходів та сухої трави на території Тернопільської громади

1 вересня інспектори управління муніципальної інспекції спільно з поліцейським офіцером Тернопільської міської територіальної громади провели рейд на факт виявлення порушень природоохоронного законодавства та Правил благоустрою .

В ході обстеження території населених пунктів територіальної громади правоохоронцями виявлено вісім фактів спалювання різного типу відходів та сухої трави, п’ять фактів задокументовано адміністративними протоколами. Звертаємо увагу, що у період з 1.09.2022 по 01.11.2022 на території Тернопільської громади будуть проводитись систематичні рейди та перевірки на виявлення подібних фактів. В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що будь-яке спалювання сухої рослинності та відходів є порушенням законодавства та карається накладенням штрафу у розмірі: для громадян від 3 060 до 6 120 грн; для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.