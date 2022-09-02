У Тернополі відкрили унікальну експозицію (відео)

rozminyvannyaНа базі ГУ ДСНС у Тернопільській області відкрили «Кімнату мінної безпеки». В ній представлено чималу кількість вибухонебезпечних предметів часів Першої та Другої світових воєн. Також тут можна побачити сучасні боєприпаси, привезені піротехніками Тернопільщини зі звільнених територій.

Як зазначив начальник ГУ ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей, цей музей створили з просвітницькою метою. «Усі хто буде відвідувати цей музей, зможуть наочно ознайомитись з вибухонебезпечними предметами та в майбутньому, виявивши їх в себе на місцевості – розпізнати» Екскурсії у кімнату мінної безпеки будуть безкоштовними. Туди зможуть приходити учні з вчителями та усі бажаючі. Записатися можна на сайті управління. Відео

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