Де можна ознайомитися з новими назвами зупинок?

З метою упорядкування назв зупинок громадського транспорту на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили Перелік та назви зупинок міського громадського транспорту загального користування м. Тернополя.
Дане рішення приводить у відповідність назви зупинки згідно з рішенням сесії міської ради «Про затверджений Реєстр назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади». Ознайомитися з новими назвами зупинок громадського транспорту можна тут.