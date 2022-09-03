Де можна ознайомитися з новими назвами зупинок?

zypunkaЗ метою упорядкування назв зупинок громадського транспорту на черговому засіданні виконавчого комітету затвердили Перелік та назви зупинок міського громадського транспорту загального користування м. Тернополя.

Дане рішення приводить у відповідність назви зупинки згідно з рішенням сесії міської ради «Про затверджений Реєстр назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади». Ознайомитися з новими назвами зупинок громадського транспорту можна тут.

 

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