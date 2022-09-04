Як користуватися пенсійним посвідченням у застосунку Дія?

Власники пенсійного зможуть не носити пластиковий документ, а користуватися цифровим у застосунку Дія. Пенсійні посвідчення доступні таких видів: за віком: для жінок – від 55 років, для чоловіків – від 60; спеціальне: видане через втрату годувальника, інвалідність тощо. Який документ пенсійного відображатиметься в Дії.

Пенсійне посвідчення має бути видане після 2014 року. Якщо у вас пенсійна-книжечка старого зразка, її потрібно оновити на пластикову картку в Пенсійному фонді. Також варто звернути увагу, щоб у пенсійному не було помилок та всі дані були коректними. Пенсійне, видане за віком, підтягнеться в застосунок автоматично, так само, як і цифровий паспорт. А спеціальне посвідчення необхідно додати в перелік документів самостійно. Не забудьте оновити застосунок. Як це зробити, дивіться у відео