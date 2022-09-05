Від походу в ресторан до занять йогою. Чим розважатимуть тернопільських пенсіонерів цього тижня?

Відділення Терцентру запрошує людей «золотого віку» активно та з користю провести своє дозвілля. Взяти участь у будь-яких запропонованих Центром подіях можна за попереднім записом. У заходах можливі доповнення. Детальна інформація за телефонами: (0352) 22-02-62, (0352) 22-02-52, (067) 530-59-40. Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення знаходиться за адресою: вул. Лисенка, 8
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Понеділок, 5 вересня
10:00 - Йога у парку Національного Відродження;
11:00 - Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);
12:00 - Психолого-корекційне заняття група «Сонечко»;
12:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
12:00 - Похід в аквапарк «Алігатор»;
15:20 - Кінотеатр «Miromax» перегляд фільму «Фіктивний агент».
Вівторок, 6 вересня
11:00 - Клуб «Психея», тема: «Християнська медитації» (частина 2)
12:00 - Соціальний проєкт «Час жити» похід у ресторан «Сапсан»;
14:00 - Гаджетологія комп’ютерна грамотність (за записом);
15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
Середа, 7 вересня
10:00 - Йога у парку Національного Відродження;
11:00 - Індивідуальні заняття на тренажерах та дошці Євмінова (кабінет №6);
12:00 - Психолого-корекційне заняття група «Сонечко»;
14:00 - «Повернення в дитинство». Катання на атракціонах у парку Національного Відродження;
15:00 - Відпочинок у банному спа-клубі «Delmar» (кількість місць обмежена);
Четвер, 8 вересня
11:00 - Хочу бути красивою. Відвідування салону краси «Таміла» (запис обов’язковий за телефоном +380982963180);
12:00 - Відпочинок на березі озера у «Speak Easy»;
12:00 - Надання психологічних консультацій (попередній запис);
14:00 - Гаджетологія комп’ютерна грамотність (за записом);
15:00 - Репетиція творчого колективу «Золоті Журавки».
П’ятниця, 9 вересня
10:00 - Гра у великий теніс «Central Park»;
11:00 - Індивідуальні консультації з медичним працівником (кабінет №6);
12:00 - Лікувальна фізкультура (кабінет №6);
14:00 - Майстер-клас з плетіння гачком (кабінет №8).