Волонтерку з Тернопільщини обдурили шахраї

Мешканку Тернопільського району обдурила шахрайка. Невідома зловмисниця збагатилася на коштах, які призначалися для допомоги військовим. Потерпіла розповіла поліцейським, що хотіла замовити декілька комплектів військової форми . В інтернеті знайшла оголошення про пошиття такого одягу. Зателефонувала, домовилися про ціну і жінка перевела на рахунок кравчині завдаток у майже шість тисяч гривень.

Однак, вже через два дні номер замовниці перестав відповідати, зникло і оголошення про надання послуг. Довелося телефонувати в поліцію. За факом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Слідчі встановлюють деталі злочину. Нагадуємо: під час торгів в мережі Інтернет не поспішайте переводити чималі суми на рахунки невідомим. Намагайте вивідати якнайбільше інформації про продавця: читайте відгуки, перевіряйте банківські картки та телефони на сайті кіберполіції у розділі "Stop fraud", адже шахраї вже можуть знаходитися у відповідній базі: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/. Домовляйтеся про післяоплату з невеликим завдатком. Не дайте себе ошукати!