На порталі Державної наукової установи можна знайти всі підручники

На порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників. Зокрема, електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники. Безоплатний доступ до підручників можна отримати на сайті: https://d-learning.com.ua/ Детальніше за посиланням: https://cutt.ly/tCxRAvl