Тридцять чотири проєкти отримають грантові кошти на розвиток власного бізнесу.

Днями завершився розгляд заяв, поданих учасниками програми для отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу. Відтак: 12 фізичних осіб відкриють власну справу; 15 діючих підприємців та 7 юридичних осіб – розширять свою діяльність; кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 7,7 млн грн грантової допомоги; Реалізація поданих бізнес-планів дасть змогу створити більше 100 нових робочих місць.

Найбільше заяв отримали від представників надання послуг у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп'ютерного програмування, обслуговування та ремонту будинків та ін. Таких зареєстрованих проєктів 16. Завдяки мікрогранту одне з релокованих підприємств зможе придбати нове обладнання для запуску повного циклу з переробки вторинної сировини та створить ряд робочих місць.