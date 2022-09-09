«Твоя кров може воювати. Стань донором»

Український центр трансплант-координації разом з платформою ДонорUA закликають долучитися до руху на підтримку добровільного і активного донорства. Стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є запорукою національної безпеки та обороноздатності країни, особливо в умовах воєнного стану.

Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації: « До війни щороку донорської крові або її компонентів потребували понад півмільйона українців. Зараз ці потреби в рази більші. Також треба враховувати, що термін зберігання окремих компонентів крові нетривалий - еритроцити можуть зберігатися до 42 діб, а тромбоцити – не більше 5 діб. Тому маємо дбати, щоб запаси крові були сталими». Щоб уникнути черг в центрах здачі, збільшити кількість донорів та мати надійний резерв потенційних донорів бажаючим підтримати ініціативу пропонуються такі варіанти.

📌Звернутися безпосередньо до центру крові, якщо саме в цей день там очікують на донорів. Практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров. Якщо в регіоні знижується запас крові або виникає гостра нестача конкретної групи крові, медичні заклади повідомляють про це на своїх офіційних сторінках або в соцмережах.

📌Записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і при потребі крові зв’язуються з ними.

Список центрів крові можна знайти тут:

https://cutt.ly/TCWc6NV

📌Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає задонатити кров, може зареєструватися на відповідних веб-сервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі: https://www.donor.ua/

Хто може стати донором.

Кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог - маса тіла не менше 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання до донорства можна прочитати тут:

https://utcc.gov.ua/blooddonor/