«Твоя кров може воювати. Стань донором»

voya krovУкраїнський центр трансплант-координації  разом з  платформою ДонорUA закликають долучитися до руху на підтримку  добровільного і активного донорства. Стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є запорукою національної безпеки та обороноздатності країни, особливо в умовах воєнного стану.

Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації: «  До війни щороку донорської крові або її компонентів потребували понад півмільйона українців.   Зараз ці потреби в рази більші.  Також треба враховувати, що термін зберігання окремих компонентів крові нетривалий -  еритроцити можуть зберігатися до 42 діб, а тромбоцити – не більше 5 діб.  Тому  маємо дбати, щоб  запаси  крові були сталими». Щоб уникнути черг  в центрах здачі,  збільшити кількість донорів  та мати надійний  резерв  потенційних донорів  бажаючим підтримати ініціативу пропонуються такі варіанти.

📌Звернутися безпосередньо до  центру крові, якщо  саме  в цей день там очікують на донорів. Практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров.  Якщо в регіоні   знижується запас крові або виникає гостра нестача  конкретної групи крові, медичні заклади повідомляють про це на своїх офіційних сторінках або в соцмережах.

📌Записатися телефоном  у базу донорів  у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові,  мають власну базу донорів і при  потребі крові зв’язуються з ними.

Список центрів крові можна знайти тут:

 https://cutt.ly/TCWc6NV

📌Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто  бажає задонатити  кров, може зареєструватися на відповідних веб-сервісах,  внести туди всю необхідну інформацію  і чекати повідомлення  від координаторів.  Внести свої дані можна на ресурсі: https://www.donor.ua/

 Хто може стати донором.

Кожен дієздатний українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог - маса тіла  не менше 50 кг і  відсутність протипоказань  до донорства.  Про протипоказання до донорства можна прочитати тут: 

https://utcc.gov.ua/blooddonor/

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