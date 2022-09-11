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Суспільство Патрульні виявили вбивцю з Харківської області У суботу близько 10-ї години ранку, під час патрулювання на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська... Більше ...

Суспільство 200 днів Україна б'ється (відео) 24 лютого уся країна була приголомшена новиною про масштабне вторгнення російського ворога на територію... Більше ...

Спорт У Тернополі відбулися урочистості з нагоди Дня фізичної культури і спорту Традиційно у другу суботу вересня професійне свято - День фізичної культури і спорту - відзначають... Більше ...

Суспільство У Тернополі на вул. Галицькій тривають роботи з будівництва дощового колектора З метою покращення навколишнього техногенного середовища та відведення дощових і талих вод з території... Більше ...

Суспільство Житель Монастириська залишився без айфона Мешканець Монастириська так і не придбав смартфон. Схема злочину добре відома, проста, але й надалі дієва:... Більше ...