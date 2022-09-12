Почати процес всиновлення можна через Дію

Усиновлення дитини завжди було непростим і тривало до кількох років. Батькам необхідно було збирати стоси довідок, оббігати десятки установ, відстоювати черги та витрачати купу часу та грошей.

Ми прагнемо змінити це, щоб всі бюрократичні етапи звести до кількох кліків онлайн та прибрати корупцію. Один з перших кроків до усиновлення — подання заяви, щоб зареєструватися у кандидати. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн — зараз подати заяву можна онлайн за 30 хвилин, безоплатно, без черг та абсолютно прозоро. Заповнити заяву можна за посиланням https://diia.gov.ua/.../usinovlennya-reyestraciya-kandidatom. Співробітники служби у справах дітей перевірять заяву і завітають до вас додому, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо все добре — усиновлювачів очікує подальша реєстрація на статус кандидата. Прибираємо бюрократію, щоб діти швидше зустріли родину. Проєкт реалізовано завдяки ініціативі Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, Міністерство соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (UNICEF Ukraine) та «Проєкту підтримки Дія», що впроваджується UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за підтримки Швеції Embassy of Sweden in Kyiv.