Третя лікарня отримала унікальний пристрій для реабілітації

Цими днями Тернопільська міська комунальна лікарня №3 отримала два пристрої категорії CРМ для безперервної пасивної розробки плечового суглоба марки «Kinetec Centura» від міжнародних партнерів з Благодійних фондів «Afriquia», «Malak» та «World with Ukraine».

Основне застосування даного пристрою - проведення реабілітації плечового поясу, забезпечення післяопераційного пасивного об’єму рухів, попередження скутості плечового суглоба, набряку, атрофії м’язів тощо. Нагадаємо, в липні медичний заклад отримав від вказаних благодійних фондів дві реабілітаційних шини категорії СРМ. Висловлюємо щиру подяку партнерам із міжнародних фундацій. Дякуємо за підтримку, віру і допомогу у боротьбі українського народу проти країни-агресора.