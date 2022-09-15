Як заробляють аферисти на "пригнаних" авто

До районного управління поліції надійшла заява від 53-річного мешканця району. Чоловік повідомив, що став жертвою онлайн-шахраїв. Як з’ясували правоохоронці, заявник намагався купити автомобіль. Знайшов оголошення про продаж транспортного засобу та зв’язався з потенційним продавцем. Невідома особа ввійшла в довіру чоловіка. Тож потерпілий самотужки перерахував невідомим на карту 19500 гривень завдатку. Після оплати аферисти на телефонні дзвінки не відповідають, автомобіль ніхто так і не пригнав. За фактом шахрайства слідчі проводять розслідування.

Поліцейські радять мешканцям області:

- не перераховуйте гроші як завдаток чи передоплату за товар навіть у мінімальних розмірах;

- ретельно вивчайте усю інформацію про продавця або інтернет-магазин;

- зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету, не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших;

-якщо є можливість, зустрічайтеся з продавцем особисто і розраховуйтеся за товар лише після його отримання.